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«Первоклассника нашли в вагоне электрички в Любани: мама забыла забрать его из школы»

Я в семь лет уже город вообще неплохо знала, т. к. родители много куда с собой брали, да и просто погулять. Странный мальчик, как можно не знать свою остановку, если он этой дорогой с мамой каждый день в школу ездит?!!