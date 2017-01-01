Обсуждение темы:

«В Петербурге раскрыто убийство, совершенное в квартире на Антонова-Овсеенко 9 лет назад»

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 16:18 [ + -9 – ]

За давностью срока предлагаю освободить. Все это время человек переживал, раскаивался, сейчас он уже другой. Наказание по отношению к нему не будет иметь воспитательного характера.