В Петербурге автоледи выплатила 145 тысяч рублей долга, чтоб не лишиться любимой машины

Женщина накопила долги по коммунальным услугам, налогам, штрафам ГИБДД, пенсионным недоимкам. Женщина накопила долги по коммунальным услугам, налогам, штрафам ГИБДД, пенсионным недоимкам.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу , в отношении петербурженки было возбуждено 9 исполнительных производств, женщина накопила долги по коммунальным услугам, налогам, штрафам ГИБДД, пенсионным недоимкам – общая их сумма составила 145 тысяч рублей. Неплательщица и раньше имела проблемы с оплатой долгов: в отношении нее ранее было возбуждено около полусотни исполнительных производств.



Судебные приставы установили, что должница владеет автомобилем Ford Kuga. Регистрационные номера иномарки были внесены в поисковую базу данных системы «Поток», и в ходе очередного рейда машину остановили сотрудники ГИБДД. Приставы объяснили женщине, что она либо погасит долг полностью, либо автомобиль арестуют.



«Желание вернуть любимый автомобиль побудило должницу немедленно выполнить свои обязательства перед взыскателями. Через несколько часов она принесла квитанции об оплате долгов в районный отдел судебных приставов на сумму 145 тысяч рублей, также гражданка заплатила исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в срок. Исполнительные производства были окончены фактическим исполнением», – говорится в сообщении ведомства.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Кронштадте приставы мобильной группы «Поток» поймали на дороге злостную неплательщицу, накопившую долги по коммунальным услугам, штрафам ГИБДД и налогам, и арестовали ее машину. Это побудило женщину немедленно погасить долг.Как сообщает, в отношении петербурженки было возбуждено 9 исполнительных производств, женщина накопила долги по коммунальным услугам, налогам, штрафам ГИБДД, пенсионным недоимкам – общая их сумма составила 145 тысяч рублей. Неплательщица и раньше имела проблемы с оплатой долгов: в отношении нее ранее было возбуждено около полусотни исполнительных производств.Судебные приставы установили, что должница владеет автомобилем Ford Kuga. Регистрационные номера иномарки были внесены в поисковую базу данных системы «Поток», и в ходе очередного рейда машину остановили сотрудники ГИБДД. Приставы объяснили женщине, что она либо погасит долг полностью, либо автомобиль арестуют.«Желание вернуть любимый автомобиль побудило должницу немедленно выполнить свои обязательства перед взыскателями. Через несколько часов она принесла квитанции об оплате долгов в районный отдел судебных приставов на сумму 145 тысяч рублей, также гражданка заплатила исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в срок. Исполнительные производства были окончены фактическим исполнением», – говорится в сообщении ведомства.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге автолюбитель, накопивший 91 неоплаченный штраф, может лишиться водительских прав.







Обсуждение темы: «В Петербурге автоледи выплатила 145 тысяч рублей долга, чтоб не лишиться любимой машины» комментатор beta 09.02 16:15 [ + -1 – ]

Спрашивается зачем так делать... Тоскливый Дятел Терпило 09.02 16:20 [ + -4 – ]

Это как спорт: поймают-не поймают. смерч 09.02 17:41 [ + 3 – ]

Мы все должны а нам никто не должен.

Всего комментариев - 3