Две автоледи столкнулись на Коллонтай, срубив ограждение и перекрыв рельсы (фото)

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«Две автоледи столкнулись на Коллонтай, срубив ограждение и перекрыв рельсы (фото)»

Всезнайка 09.02 15:12 [ + 10 – ]

Две курицы тупые и безмозглые..

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 15:22 [ + 11 – ]

Бабодед захария и лже-скальпель АКSМ 3,14д.., вероятно? И так мозги куринные! И, те стряхнули.

Анжей Стамбулянский 09.02 15:45 [ + 5 – ]

Просто встретились две ТП-одиночества! На двух дур меньше на дороге и то ладно, хоть и на время, пока вообще скворешник не потеряют!

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 16:21 [ + -6 – ]

Существует же женское такси. Пора опознавательный знак ввести; Леди за рулем.

AКSМ 3,14d@r 09.02 18:16 [ + 0 – ]

Дятел трпило, моя подруга, ты повесил этой знак - леди за рулем! -. Прально всё сделала. Моё тебе уважение.

смерч 09.02 19:26 [ + 0 – ]

Ну воообЧе..Грёбанные ограждения!