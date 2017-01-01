Две автоледи столкнулись на Коллонтай, срубив ограждение и перекрыв рельсы (фото)
14:59, 9 февраля
Тэги: дтп, авто, женщины, невский район, транспорт
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Общество
Обсуждение темы:
«Две автоледи столкнулись на Коллонтай, срубив ограждение и перекрыв рельсы (фото)»
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Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 15:22 [ + 11 – ]
Бабодед захария и лже-скальпель АКSМ 3,14д.., вероятно? И так мозги куринные! И, те стряхнули.
Анжей Стамбулянский 09.02 15:45 [ + 5 – ]
Просто встретились две ТП-одиночества! На двух дур меньше на дороге и то ладно, хоть и на время, пока вообще скворешник не потеряют!
Тоскливый Дятел Терпило 09.02 16:21 [ + -6 – ]
Существует же женское такси. Пора опознавательный знак ввести; Леди за рулем.
AКSМ 3,14d@r 09.02 18:16 [ + 0 – ]
Дятел трпило, моя подруга, ты повесил этой знак - леди за рулем! -. Прально всё сделала. Моё тебе уважение.
Всего комментариев - 7
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