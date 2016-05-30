Обсуждение темы:

«14 подростков – зацеперов поймали на Ленинском проспекте»

я в 90-х постоянно так на дачу катался дак тогда и мусоров столько небыло и ребята здоровые были

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 09.02 21:00 [ + 0 – ]

Болтались бы сейчас гирляндой обугленные на проводах.

14 подростков сами себе предоставлены, чувствуется у парней бесстрашие. Родителей правильно привлекут к ответственности, на детях экономить нельзя, отдайте в секцию прыжки с парашюта, и желание кататься верхом на электричке не появится