В Петербурге убийство четырех человек с поджогом потянуло на два пожизненных срока

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«В Петербурге убийство четырех человек с поджогом потянуло на два пожизненных срока»

Всезнайка 09.02 14:31 [ + 1 – ]

Конечно погибшие и сами-то были не ахти что,но столько трупов навалять из-за трёх тысяч рублёв....злесь пахнет не двумя пожизненными сроками,а смертной казнью,которую до сих пор не хотят вернуть обратно...