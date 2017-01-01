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«На Богатырском петербуржец стал жертвой автоподставщиков, забыв дома телефон»

на дурака не нужен нож... (С)

а 100 тыс. рублей у него случайно оказалось в кармане.надо было этого пишедрища по хребтине огреть и под колеса положить.