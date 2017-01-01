В Петербурге 47-летний папаша 14 лет проведет в колонии за неоднократные изнасилования собственной 13-летней дочери

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«В Петербурге 47-летний папаша 14 лет проведет в колонии за неоднократные изнасилования собственной 13-летней дочери»

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 13:56 [ + -7 – ]

В голове не укладывается, как возможны такие неестественные чувства отца к дочери-ребенку.

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 14:13 [ + 10 – ]

Прими мои соболезнования тоскливая Дятел АКSМ 3,14д..., захария-скальпель. Как такое стало возможно? Тебе виднее.Нам сие не дано знать.

арнольд питерский 09.02 14:34 [ + 5 – ]

жаль смертную казнь отменили

Анжей Стамбулянский 09.02 16:12 [ + 7 – ]

Что то не очень верится! А если мамаша подговорила дочь, чтоб привести нового "папу"?

Роберт 09.02 16:36 [ + 7 – ]

Сейчас, что бы от муженька избавиться, бабы взяли за моду обвинить благоверного в педофилии и отправить на казённые харчи лет на 15, а самим в его хате развлекаться с чёрножопым любовником.