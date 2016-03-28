Приставы помогли молодой семье выселить 80-летнюю бабушку из квартиры, которую старушка продала внуку, но съезжать не собиралась

По решению суда пенсионерка все же съехала, прихватив с собой газовую плиту и входную дверь.

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«Приставы помогли молодой семье выселить 80-летнюю бабушку из квартиры, которую старушка продала внуку, но съезжать не собиралась»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 09.02 20:12 [ + 3 – ]

Так купи на деньги вырученные, от продажи 2 х комнатной квартиры - однокомнатную. И, никаких заморочек!

Историк 09.02 20:17 [ + 5 – ]

Видимо сделка была без денег и бабушку выкинули в мороз в дачный домик. Скоро увидим в сводках : Найден труп пожилой женщины в дачном поселке.

Всезнайка 09.02 20:36 [ + -5 – ]

Старая жадная тварь...если нормальные бабушки и дедушки,а эта же гадина...всем крови попортила...нв неё можно снова в суд подать за дверь и плиту.Чтоб эту плиту в гроб к тебе положили и дверь сверху накрыли...свинья старая.