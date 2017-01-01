В Петербурге пьяный мужчина во время ссоры ранил ножом в руку свою жену

Мужчина задержан.

Мужчина задержан.



Как сообщает пресс-служба УВО МВД по городу и области , к наряду полицию, следующему по маршруту патрулирования, обратилась напуганная женщина, заявившая, что несколько минут назад супруг во время ссоры ножом нанёс ей ранение в руку. Пострадавшая передала полицейским приметы нападавшего.



Работая по горячим следам, во дворе дома № 5 по Ключевой улице сотрудники Росгвардии увидели мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. Мужчина бросился в противоположную от полицейских сторону, однако был задержан и доставлен в 21 отдел полиции. При задержании мужчина оказал сопротивление, поэтому наряд вневедомственной охраны был вынужден применить физическую силу.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Нож изъят. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне поздно вечером в Калининском районе Петербурга был задержан 35-летний мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ножом нанёс ранение своей супруге.Как сообщает, к наряду полицию, следующему по маршруту патрулирования, обратилась напуганная женщина, заявившая, что несколько минут назад супруг во время ссоры ножом нанёс ей ранение в руку. Пострадавшая передала полицейским приметы нападавшего.Работая по горячим следам, во дворе дома № 5 по Ключевой улице сотрудники Росгвардии увидели мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. Мужчина бросился в противоположную от полицейских сторону, однако был задержан и доставлен в 21 отдел полиции. При задержании мужчина оказал сопротивление, поэтому наряд вневедомственной охраны был вынужден применить физическую силу.На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Нож изъят. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Пограничника Гарькавого пьяный мужчина во время ссоры зарезал своего знакомого.





