Контейнеровоз, уходя от столкновения с препятствием, сложился на Пулковском шоссе, задев легковушку (видео)

Авария стала причиной внушительной пробки.

Авария стала причиной внушительной пробки.



Как видно на записи, большегруз начало носить по дороге, и он ушёл в отбойник, задев пару машин. К счастью, обошлось без серьёзных травм.







«Впереди у отбойника, с правой стороны стоял «Ниссан», уже вписавшись, походу, фура хотела перестроится, я ехал сзади, а «мерен» с автоледи, чуть дальше остановилась», – рассказывает автор видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».







«У фуры впереди в ряду машина стоит в отбойнике. Он начал поворачивать влево, а в последний момент увидел (выскочила из мертвой зоны) слева от себя белую машину, дернулся вправо от неё и по тормозам дал. Вот его и завертело», – предполагает еще один участник сообщества



В результате инцидента пробка на Пулковском шоссе растянулась на несколько километров. Точные обстоятельства установят специалисты.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне днем на Пулковском шоссе произошло серьезное ДТП с участием контейнеровоза, спровоцировавшее мощную пробку на высотах в сторону города. Аварию зафиксировал видеорегистратор очевидца.Как видно на записи, большегруз начало носить по дороге, и он ушёл в отбойник, задев пару машин. К счастью, обошлось без серьёзных травм.«Впереди у отбойника, с правой стороны стоял «Ниссан», уже вписавшись, походу, фура хотела перестроится, я ехал сзади, а «мерен» с автоледи, чуть дальше остановилась», – рассказывает автор видео в группев соцсети «ВКонтакте».«У фуры впереди в ряду машина стоит в отбойнике. Он начал поворачивать влево, а в последний момент увидел (выскочила из мертвой зоны) слева от себя белую машину, дернулся вправо от неё и по тормозам дал. Вот его и завертело», – предполагает еще один участник сообществаВ результате инцидента пробка на Пулковском шоссе растянулась на несколько километров. Точные обстоятельства установят специалисты.Напомним, ранее мы писали о том, что столкновение грузовика и легковушки на областной трассе закончилось гибелью водителя ВАЗа.







Обсуждение темы: «Контейнеровоз, уходя от столкновения с препятствием, сложился на Пулковском шоссе, задев легковушку (видео)» Hиф-Hиф 09.02 21:17 [ + 0 – ]

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