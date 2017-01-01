Бабушка, недавно выписавшаяся из психбольницы, ушла из дома с двумя неизвестными, оставив прощальную записку

В послании 80-летняя женщина заверила, что находится "у хороших людей".

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Обсуждение темы:

«Бабушка, недавно выписавшаяся из психбольницы, ушла из дома с двумя неизвестными, оставив прощальную записку»

Sёмыч 09.02 13:14 [ + 6 – ]

Если это бабадед захарья, АКSМ 3,14д...Тоскливый и унылый лже-скальпель, то понятно куда. Как бы квартиру не отдала мигрантам приезжим? Сильно она их обожает и оды им кукарекает восторженные! Не сочиняю. Любой в том может убедиться.

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 13:19 [ + -8 – ]

Хорошая дочь у бабушки, ничего не знает. Наверное, решили избавиться от старушки не мытьем, так катаньем. Психушка не помогла, так добрые люди нашлись. Ищите, кому это выгодно.

скaльпель 09.02 13:24 [ + -8 – ]

видно у этой бабушки дед идиот полный сутками в интернете сидящий

Всезнайка 09.02 14:09 [ + 0 – ]

Теперь не бабушку ищите,а её труп..

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 14:22 [ + 7 – ]

Какой дед (09.02 13:24)? Не бабодед захария АКSМ 3,14д..., лже-скальпель?Меланья-Зоя особа ядовитая? долго титулы перечислять.

арнольд питерский 09.02 14:35 [ + 5 – ]

вот так чурки и захватывают жилища