Бабушка, недавно выписавшаяся из психбольницы, ушла из дома с двумя неизвестными, оставив прощальную записку
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Общество
Если это бабадед захарья, АКSМ 3,14д...Тоскливый и унылый лже-скальпель, то понятно куда. Как бы квартиру не отдала мигрантам приезжим? Сильно она их обожает и оды им кукарекает восторженные! Не сочиняю. Любой в том может убедиться.
Хорошая дочь у бабушки, ничего не знает. Наверное, решили избавиться от старушки не мытьем, так катаньем. Психушка не помогла, так добрые люди нашлись. Ищите, кому это выгодно.
Какой дед (09.02 13:24)? Не бабодед захария АКSМ 3,14д..., лже-скальпель?Меланья-Зоя особа ядовитая? долго титулы перечислять.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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