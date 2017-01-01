«Попытка "закосить" от армии обернулась для жителя Киришей уголовным делом»

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Общество
Как путинская едрисня возмутилась, что газовые и нефтяные задвижки отказался защищать. Всё парень ждал, когда армия будет контрактной? Об это Сердюков кукарекал, как был генералишкой оборонной. Да не судьба! Нельзя верить едрисне!
Согласен с вами (09.02 12:38). Всё так и было. Во всех СМИ едрисня кукарекала, что армия будет профессиональной, могучей и непобедимой. Состоящей из профи. Бла-бла-бла......., прокукарекали, а рассве не пришёл. Проворовался наш скудоумный генералишка Сердюков. Расстащил с Васильевой,( родней Медведева оборонку страны. А виноват оказался данный парень. Вот иза него, видно, оборонка то крякнула?
Идиот наверное, мог бы весь мир увидеть., денег бы заработал. А так пойдет на альтернативную службу санитаром клизмы ставить.
лже-скальпель, тут мужчины обсуждают плачевное положение в армии. Почему молодежь не хочет служить? Тебе же Меланья, АКSМ 3,14д... , кочегару вертолета этого не понять? Одн на уме, чтбы вбанили. Иди к плите кухонной и вари борщ.
Подруга моя и коллега АКSМ Зоя -скальпель , подержу тебя. Верно всё говорищь то, лучше вбанить, чем у плиты стоять и борщ варить. Ишь моську то отъел.Ты подруга не давай на шею то садиться ему.
Лже - скальпель написал "дед хватит срать в газете".
Хватит подделывать НИКи, у кого бы то не было! Каждый имеет право под своим именем высказать своё мнение!
Кстати, зашёл под моим именем "ДедЗахар", пришлось взять немного другое имя. Так, что никаких обид не должно быть бабадед Захария.АКSМ 3,14д... Никто тебя не трогал. Самому захотелось показать, какой ты ловкий и ёпkii.Как умеешь срать в газете.
Насчёт службы в армии? Считаю, что раз едрисье-олигархическая власть забрала у народа, все природные ресурсы. Будьте добры содержать солдат для охраны своих богатств! Заключать договоры с контрактниками и платить им за охрану своих газовых и нефтяных труб и задвижек!
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16:46, 30 января
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