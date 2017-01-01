Попытка "закосить" от армии обернулась для жителя Киришей уголовным делом

Обсуждение темы:

«Попытка "закосить" от армии обернулась для жителя Киришей уголовным делом»

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 12:38 [ + 9 – ]

Как путинская едрисня возмутилась, что газовые и нефтяные задвижки отказался защищать. Всё парень ждал, когда армия будет контрактной? Об это Сердюков кукарекал, как был генералишкой оборонной. Да не судьба! Нельзя верить едрисне!

Sёмыч 09.02 12:58 [ + 7 – ]

Согласен с вами (09.02 12:38). Всё так и было. Во всех СМИ едрисня кукарекала, что армия будет профессиональной, могучей и непобедимой. Состоящей из профи. Бла-бла-бла......., прокукарекали, а рассве не пришёл. Проворовался наш скудоумный генералишка Сердюков. Расстащил с Васильевой,( родней Медведева оборонку страны. А виноват оказался данный парень. Вот иза него, видно, оборонка то крякнула?

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 13:23 [ + -12 – ]

Идиот наверное, мог бы весь мир увидеть., денег бы заработал. А так пойдет на альтернативную службу санитаром клизмы ставить.

скaльпель 09.02 13:26 [ + -7 – ]

дед хватит срать в газете

НЕСТОР 09.02 13:49 [ + 5 – ]

Нечего делать в этой армии-абрамовича яхту защищать?

скaльпель 09.02 15:01 [ + -7 – ]

модератор забань этого придурка

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 15:12 [ + 7 – ]

лже-скальпель, тут мужчины обсуждают плачевное положение в армии. Почему молодежь не хочет служить? Тебе же Меланья, АКSМ 3,14д... , кочегару вертолета этого не понять? Одн на уме, чтбы вбанили. Иди к плите кухонной и вари борщ.

AКSМ 3,14d@r 09.02 18:55 [ + -3 – ]

Подруга моя и коллега АКSМ Зоя -скальпель , подержу тебя. Верно всё говорищь то, лучше вбанить, чем у плиты стоять и борщ варить. Ишь моську то отъел.Ты подруга не давай на шею то садиться ему.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 09.02 20:05 [ + 3 – ]

Лже - скальпель написал "дед хватит срать в газете".

Хватит подделывать НИКи, у кого бы то не было! Каждый имеет право под своим именем высказать своё мнение!

Кстати, зашёл под моим именем "ДедЗахар", пришлось взять немного другое имя. Так, что никаких обид не должно быть бабадед Захария.АКSМ 3,14д... Никто тебя не трогал. Самому захотелось показать, какой ты ловкий и ёпkii.Как умеешь срать в газете.