Начальнику Выборгской таможни подбросили гроб (фото)

В знак протеста против фотографирования транспортных средств на границе.

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Обсуждение темы:

«Начальнику Выборгской таможни подбросили гроб (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 12:08 [ + -12 – ]

Пытаются запугать государственного чиновника, который отстаивает наши интересы, соблюдает законность и порядок.

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 12:18 [ + 14 – ]

Заслужил значит взяточник! До отбирал продукты у людей негодяй таможенный!

Sёмыч 09.02 12:47 [ + 9 – ]

Оставил бы гроб себе. Как подохнет, всё бы родне не тратиться на лишние расходы! Крохобор таможенный, такую выгоду упустил.

Всезнайка 09.02 14:14 [ + -1 – ]

Досматривать на границе надо все машины и грузовые и легковые...а ещё и людей заодно...вдруг рожей и национальностью не вышел...

Историк 09.02 15:37 [ + 4 – ]

Вот ведь пройдоха и на своих похоронах нажился, экономия блин!