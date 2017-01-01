Два кило наркотиков изъяли у гражданина Азербайджана в Веселом Поселке
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Общество
Засунуть ему эти наркотики в хайло поганое или взад вонючий. Пусть кайфует!
Весёлый Посёлок вот уже несколько десятилетий пристанище чурок торговцев наркотиками. Весь город об зтом знает.
мусора бы лучше рынок на дыбенко обшарили вместе с домами рядом прилегающими там в подвалах может и нашли что нибудь или кого
Пока менты будут крышевать наркотрафик такие веселые гости из солнечного Азербайджана заполонят город. А правобережный рынок и Невское РУВД это отдельная песня!
не надо "правосудия" товарищи честные менты, топите этих мразей в Неве по тихой
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16:46, 30 января
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