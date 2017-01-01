Два кило наркотиков изъяли у гражданина Азербайджана в Веселом Поселке

Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.

Обсуждение темы:

«Два кило наркотиков изъяли у гражданина Азербайджана в Веселом Поселке»

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 11:56 [ + 14 – ]

Засунуть ему эти наркотики в хайло поганое или взад вонючий. Пусть кайфует!

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 12:06 [ + -10 – ]

Возможно для собственного потребления

НЕСТОР 09.02 12:08 [ + 12 – ]

Весёлый Посёлок вот уже несколько десятилетий пристанище чурок торговцев наркотиками. Весь город об зтом знает.

скaльпель 09.02 12:52 [ + -11 – ]

А мы то не в курсе

арнольд питерский 09.02 14:57 [ + 14 – ]

мусора бы лучше рынок на дыбенко обшарили вместе с домами рядом прилегающими там в подвалах может и нашли что нибудь или кого

Историк 09.02 16:34 [ + 8 – ]

Пока менты будут крышевать наркотрафик такие веселые гости из солнечного Азербайджана заполонят город. А правобережный рынок и Невское РУВД это отдельная песня!

Иоан Грозный 09.02 17:16 [ + 4 – ]

не надо "правосудия" товарищи честные менты, топите этих мразей в Неве по тихой