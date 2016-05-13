Кирилл Серебренников снимет в Петербурге фильм о Викторе Цое и его первом альбоме

Отец музыканта скептически относится к этому мероприятию.

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Обсуждение темы:

«Кирилл Серебренников снимет в Петербурге фильм о Викторе Цое и его первом альбоме»

Историк 09.02 18:04 [ + 1 – ]

Неужели это настолько актуально для нашего времени? Злободневно и талантливо надо снимать о современности, которое подбрасывает более ужасные сюжеты!