На Петроградке рекламный щит рухнул на землю, едва не убив случайных прохожих

Только после этого рабочие решили огородить опасную зону.

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Обсуждение темы:

«На Петроградке рекламный щит рухнул на землю, едва не убив случайных прохожих»

Gitel 09.02 11:57 [ + 4 – ]

Найти и наказать эту "петроградку",которая несла или держала на себе этот рекламный щит!

Зачем она его уронила?

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 12:01 [ + 10 – ]

Рабочие не из рода ишаков аульных? У которыхруки не с того места растут? А, ехать и подзаработать охота криворуким.

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 12:05 [ + -4 – ]

Необходимо устанавливать ограждения вокруг рекламных щитов, иначе они могут упасть придавить прохожего..

арнольд питерский 09.02 14:46 [ + 9 – ]

хорошо бы на полтавченко с дятлом щит упал

legenda.natalya 09.02 16:09 [ + 4 – ]

Толку -то!))) На месте Полтоса или Дятла тут же другой подобный хрен образуется!