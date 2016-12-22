В Петербурге 17-летняя девушка попала в больницу, выпив 30 таблеток от головной боли

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«В Петербурге 17-летняя девушка попала в больницу, выпив 30 таблеток от головной боли»

Sёмыч 09.02 11:19 [ + 13 – ]

Как бы наша путинскя едрисня не запретила таблетки и не повысила на них цены? Ввиду "охраны подрастающего поколения!" Скудоумные до сего могут додуматься. Люди в этом неоднократно убеждались!

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 11:33 [ + -8 – ]

Вообще, в 17 лет надо соображать или в крайнем случае, посоветоваться с врачом. Предлагаю направить на психиатрическую экспертизу.

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 11:49 [ + 7 – ]

Всё тоскуешь АКSМ 3,14д... дятел? Надо не тосковать, а идти к плите кухонной,мужу еду готовить!

Всезнайка 09.02 14:18 [ + 0 – ]

В психушку эту тупую ворону...