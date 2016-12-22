В Петербурге 17-летняя девушка попала в больницу, выпив 30 таблеток от головной боли
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Общество
Как бы наша путинскя едрисня не запретила таблетки и не повысила на них цены? Ввиду "охраны подрастающего поколения!" Скудоумные до сего могут додуматься. Люди в этом неоднократно убеждались!
Вообще, в 17 лет надо соображать или в крайнем случае, посоветоваться с врачом. Предлагаю направить на психиатрическую экспертизу.
Всё тоскуешь АКSМ 3,14д... дятел? Надо не тосковать, а идти к плите кухонной,мужу еду готовить!
Sёмыч, в корень зрите! Ибо бульбашский батька уже сделал практически все лекарства по рецептам и ввел уголовную ответственность за нарушение закона. Вот скажите - вы готовы из-за головной боли или кашля каждый раз в поликлинику бежать? Вот и едут они оттуда к нам за лекарствами, хорошо хоть таможня не шманает
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16:46, 30 января
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