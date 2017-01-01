«Двое приятелей разрубили топором случайного знакомого во время пьянки в Волхове»

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Общество
Какая власть - такие времена и нравы! В СССР такого не было! Был Культурный Ленинград, в котором можно было ходить безопасно днём и ночью!
Оправдать, поскольку пострадавший сам виноват: напоил людей, брякнул что-то лишнее, испортил настроение. Надо было только не выбрасывать останки, а положить в холодильник и использовать по назначению.
Жена тоскливая, сама из этого урок извлекла. Переживаю, что с тобой это не произошло? До того до тоскуешь и речи льстивые мигрантам докукарекаешь, что это же.........заслужишь.
Похоже народ совсем озверел от безделья. Раньше были трудовые лагеря, люди пользу стране приносили, там таким место.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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