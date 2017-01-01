Двое приятелей разрубили топором случайного знакомого во время пьянки в Волхове

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«Двое приятелей разрубили топором случайного знакомого во время пьянки в Волхове»

mula2 09.02 11:08 [ + 0 – ]

Не фига себе ..попил водочки...

Sёмыч 09.02 11:28 [ + 9 – ]

Какая власть - такие времена и нравы! В СССР такого не было! Был Культурный Ленинград, в котором можно было ходить безопасно днём и ночью!

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 11:30 [ + -7 – ]

Оправдать, поскольку пострадавший сам виноват: напоил людей, брякнул что-то лишнее, испортил настроение. Надо было только не выбрасывать останки, а положить в холодильник и использовать по назначению.

НЕСТОР 09.02 12:10 [ + 10 – ]

Возьмите дятла в компанию.

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 12:13 [ + 6 – ]

Жена тоскливая, сама из этого урок извлекла. Переживаю, что с тобой это не произошло? До того до тоскуешь и речи льстивые мигрантам докукарекаешь, что это же.........заслужишь.

Роберт 09.02 16:43 [ + 1 – ]

Похоже народ совсем озверел от безделья. Раньше были трудовые лагеря, люди пользу стране приносили, там таким место.