Гость из Читинской области "заминировал" самолет из Пулково на Ямал, не желая расставаться с женой

Мужчина заявил о бомбе на борту самолета, улетающего в небольшой поселок Сабетта.

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«Гость из Читинской области "заминировал" самолет из Пулково на Ямал, не желая расставаться с женой»