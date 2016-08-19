Пьяный мужчина разъезжал по Гатчине на УАЗе с боеприпасами времен войны

Водитель был задержан.

Новости от партнеров

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Пьяный мужчина разъезжал по Гатчине на УАЗе с боеприпасами времен войны»

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 10:44 [ + -1 – ]

Наверное воображал, что подвозит снаряды для батареи в годы войны.