Полуторагодовалый малыш чуть не утонул в сауне в Купчино

Ребенок упал в бассейн.

Ребенок упал в бассейн.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», маленький мальчик был доставлен в больницу 8 февраля в половине седьмого вечера. Его привезли из сауны на Софийской улице. Медики диагностировали отек легких, вызванный утоплением в пресной воде.



По предварительным данным, родители малыша отдыхали в указанной сауне и не доглядели за ребенком. В какой-то момент мальчик упал в бассейн. К счастью, его удалось вовремя вытащить и оказать первую помощь.



Напомним,

Полуторагодовалый ребенок едва не утонул в Купчино.Как передает АН «Оперативное прикрытие», маленький мальчик был доставлен в больницу 8 февраля в половине седьмого вечера. Его привезли из сауны на Софийской улице. Медики диагностировали отек легких, вызванный утоплением в пресной воде.По предварительным данным, родители малыша отдыхали в указанной сауне и не доглядели за ребенком. В какой-то момент мальчик упал в бассейн. К счастью, его удалось вовремя вытащить и оказать первую помощь.Напомним, в марте прошлого года 4-летний мальчик едва не захлебнулся в бассейне детского сада на Костюшко.







Обсуждение темы: «Полуторагодовалый малыш чуть не утонул в сауне в Купчино» Тоскливый Дятел Терпило 09.02 10:45 [ + -5 – ]

Наверное, в сауне родители и познакомились. Всезнайка 09.02 14:22 [ + 0 – ]

Родители- дебилы.... Иоан Грозный 09.02 17:21 [ + 0 – ]

родыки походу занимались созданием другого малыша махоня 09.02 19:54 [ + 0 – ]

Зачем на пьянку брать детей?

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