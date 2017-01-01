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«Пропавшего инженера Ижорских заводов нашли повешенным в областном лесу»

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 10:41 [ + -8 – ]

На редкость волевой человек. Преодолеть по снегу лесополосу, забраться на дерево, притащить трос и за это время не передумать расстаться с жизнью.