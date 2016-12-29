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«На севере Петербурга полицейские устроили погоню за подозрительным кортежем элитных иномарок»

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 10:37 [ + 8 – ]

Несмываемое пятно позора на весь личный состав ГИБДД. А где же план перехват? Где ночные охотники, Аллигаторы с приборами ночного видения.