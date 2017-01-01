Милонов все-таки проведет два крестных хода вокруг Исаакиевского собора

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«Милонов все-таки проведет два крестных хода вокруг Исаакиевского собора»

Bloempje 09.02 10:21 [ + 4 – ]

В магазинах Питера где-то торгуют тухлыми яйцами?

Самые ретивые участники таких шествий заслуживают самой разносторонней "благодарности"...

Хочешь продвинуться перед супостатом, изволь получить заслуженное "удовольствие"!

Sёмыч 09.02 10:32 [ + 10 – ]

Как Милонову гею, шагать придется? Ничего там не нарушили его пидро друзья. Может отгул взять, и свечки повставлять, пока не заживет всё? Хоть стараются нас убедить "Мол, он бывший гей? Но люди то знают. Что бывших не бывает!

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 10:33 [ + -15 – ]

Хорошо, что у нас есть благочестивые депутаты, на которых земля русская держится.

Sёмыч 09.02 10:46 [ + 8 – ]

Тоскливый Дятел, АКSМ 3,14д.., бабадед Меланья, свой своего видит издалека! Потому и считаешь гея Милонова благочестивым.

Историк 09.02 10:51 [ + 6 – ]

Мы говорим Единая Россия подразумеваем Милонова, говорим Милонов подразумеваеи Единая Россия?!

Sёмыч 09.02 11:09 [ + 13 – ]

Знаете аким вопросом задаюсь? Церковь осуждает содомию. Не зря по библии, были стёрты с лица земли Содом и Гомора. В тоже время поп Гундяев (табакоторговец-олигарх), абсолютно спокойно воспринимает содомиста Милонова, облачённого в ризу православную. И, тот же Гундяев одобряет строительство у нас мечетей, и воровство путинской едрисей власти.

скaльпель 09.02 12:01 [ + -12 – ]

ты ещё думаешь? не смеши лохматку

НЕСТОР 09.02 12:18 [ + 5 – ]

Гадёнышу неймётся.

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 12:32 [ + 5 – ]

09.02 12:01, АКSМ 3,14d@r, лже-скальпель иди к плите кухонной и мужа корми. Мужчины сами разберутся и обсудят статью в газете.

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 09.02 13:50 [ + 5 – ]

лже-скаьпель, АКSМ 3,14д.., Зоя Змея, Тосливая и Унылая Дятел, иди давай к кухонной плите мужу готовить, Меланья. Хватит писать чушь в газете Место жены - кухня!

смерч 09.02 19:11 [ + -1 – ]

Подхалимов Бог не любит а терпит.

Hиф-Hиф 09.02 21:02 [ + 0 – ]

Стадо христово! Крестным ходом приближай вожделенное обладание Исаакием!

NNN 09.02 22:42 [ + 0 – ]

28 на Марсовом на митинге в поддержку передачи собралось человек 10. Ну с Милоновым будет 11.

бармалей 09.02 23:14 [ + 0 – ]

как же достал этот клоун,Александ Глебович Невзоров его как то поставил на место,теперь он удрал в Москву-там все такие же.....