Милонов все-таки проведет два крестных хода вокруг Исаакиевского собора
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Общество
В магазинах Питера где-то торгуют тухлыми яйцами?
Самые ретивые участники таких шествий заслуживают самой разносторонней "благодарности"...
Хочешь продвинуться перед супостатом, изволь получить заслуженное "удовольствие"!
Как Милонову гею, шагать придется? Ничего там не нарушили его пидро друзья. Может отгул взять, и свечки повставлять, пока не заживет всё? Хоть стараются нас убедить "Мол, он бывший гей? Но люди то знают. Что бывших не бывает!
Хорошо, что у нас есть благочестивые депутаты, на которых земля русская держится.
Тоскливый Дятел, АКSМ 3,14д.., бабадед Меланья, свой своего видит издалека! Потому и считаешь гея Милонова благочестивым.
Мы говорим Единая Россия подразумеваем Милонова, говорим Милонов подразумеваеи Единая Россия?!
Знаете аким вопросом задаюсь? Церковь осуждает содомию. Не зря по библии, были стёрты с лица земли Содом и Гомора. В тоже время поп Гундяев (табакоторговец-олигарх), абсолютно спокойно воспринимает содомиста Милонова, облачённого в ризу православную. И, тот же Гундяев одобряет строительство у нас мечетей, и воровство путинской едрисей власти.
09.02 12:01, АКSМ 3,14d@r, лже-скальпель иди к плите кухонной и мужа корми. Мужчины сами разберутся и обсудят статью в газете.
лже-скаьпель, АКSМ 3,14д.., Зоя Змея, Тосливая и Унылая Дятел, иди давай к кухонной плите мужу готовить, Меланья. Хватит писать чушь в газете Место жены - кухня!
Стадо христово! Крестным ходом приближай вожделенное обладание Исаакием!
28 на Марсовом на митинге в поддержку передачи собралось человек 10. Ну с Милоновым будет 11.
как же достал этот клоун,Александ Глебович Невзоров его как то поставил на место,теперь он удрал в Москву-там все такие же.....
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16:46, 30 января
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