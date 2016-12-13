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«Пациентов больницы на Северном эвакуировали из-за сумки с песком»

Тоскливый Дятел Терпило 09.02 10:31 [ + 0 – ]

А куда их эвакуировали? На улицу, на мороз, чтобы выжили только самые стойкие.