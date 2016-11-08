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«Дорожники заплатят 300 тысяч петербуржцу, сломавшему ногу из-за гололеда»

поскользнулся он на льду, да. Что, такой тупой, что не видел льда?



А упал неудачно потому, что падать уметь нужно. Так что сам виноват.

Ну ничо, аппетит приходит во время еды. 300 тыщ быстро кончатся.



Желаю ему в следующий раз раскроить себе не ногу, а голову. Ибо поделом воздается всякому.