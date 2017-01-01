«Свидетели ДТП на Пискаревском, в результате которого груз лука оказался на асфальте, бросились "спасать" овощи (фото)»

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Общество
Правильно люди поступили! Едрисня давит продукты "вражеские", отбирают их на границе у граждан, как запрещённый товар, постоянно повышают цены. Надо как то выживать! Уже в путинское импорт.замещение никто не верит!
На Яндексе смешно написано -"на радость прохожим")))
А, где-то и с пивом и вином фурии бьются. ..
Стадо баранов. Привыкли на дармовщину жить. Готовы удавиться за бесплатный корм.
Молодцы люди! Надо как то запасаться, кто чем может! А дятел злится, что ничего не успел утащить. Ещё и в полиции его черенком швабры наказали убогого! Надо расторопнее быть!
Тоскливая Дятел АКSМ Меланья нарисовалась. Чего злая? Луку не удалось урвать или шваброй наказали? Упокойся, укройся одеялом и отдохни, убогая.
Меланья, нехорошо тебе АКSМ3,14др..., мужские дела влезать. Место женщины у плиты, борщ варить и деток воспитывать! Пора бы понять Тоскливая Дятел?
гнуссише мародёрен! А водителю теперь из своего кармана хозяину платить? Ублюдки! Пусть им этот лук поперек горла встанет!
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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