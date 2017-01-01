Свидетели ДТП на Пискаревском, в результате которого груз лука оказался на асфальте, бросились "спасать" овощи (фото)

По словам очевидцев, люди набирали себе лук в пакеты и уезжали с места аварии.

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«Свидетели ДТП на Пискаревском, в результате которого груз лука оказался на асфальте, бросились "спасать" овощи (фото)»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 08.02 17:46 [ + 11 – ]

Правильно люди поступили! Едрисня давит продукты "вражеские", отбирают их на границе у граждан, как запрещённый товар, постоянно повышают цены. Надо как то выживать! Уже в путинское импорт.замещение никто не верит!

legenda.natalya 08.02 17:50 [ + 3 – ]

На Яндексе смешно написано -"на радость прохожим")))

А, где-то и с пивом и вином фурии бьются. ..

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 19:02 [ + -4 – ]

Стадо баранов. Привыкли на дармовщину жить. Готовы удавиться за бесплатный корм.

НЕСТОР 08.02 19:48 [ + 4 – ]

Правильно люди делают,цены в магазинах только повышаются.

Sёмыч 08.02 20:04 [ + 4 – ]

Молодцы люди! Надо как то запасаться, кто чем может! А дятел злится, что ничего не успел утащить. Ещё и в полиции его черенком швабры наказали убогого! Надо расторопнее быть!

Sёмыч 08.02 20:48 [ + 5 – ]

Тоскливая Дятел АКSМ Меланья нарисовалась. Чего злая? Луку не удалось урвать или шваброй наказали? Упокойся, укройся одеялом и отдохни, убогая.

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 08.02 22:20 [ + 2 – ]

Меланья, нехорошо тебе АКSМ3,14др..., мужские дела влезать. Место женщины у плиты, борщ варить и деток воспитывать! Пора бы понять Тоскливая Дятел?

Hиф-Hиф 08.02 23:25 [ + 0 – ]

гнуссише мародёрен! А водителю теперь из своего кармана хозяину платить? Ублюдки! Пусть им этот лук поперек горла встанет!

Волк Лисыч 09.02 00:09 [ + 1 – ]

Жопошники.