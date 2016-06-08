Депутаты ЗакСа Петербурга вдвое подняли плату за детские сады
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Общество
За увеличение платы в дет.садиках в 2 раза, проголосовали 35 кризисных и едрисьих депутатов. Потом эти депутаты пустят "крокодилову" слезу и враз "озаботятся. о подрастающем поколение. Надо бы принять закон, чтобы детям жилось хорошо в нашей путинской раше. Присмотреть за родителями, чтобы не не обижали своих чад. Штрафовать их, привлекать к уголовной отвественности. Пусть весь мир видит, как мы заботимся о детях!
Приведите хоть один пример закона принятый ЗАКСом за последние годы, облегчающий жизнь горожан.
Это не избранники..Кто этих уродов избирал? Как и Полтоса-жлоба "избрали?
Те педродепутаты, что увеличили плату за детские садики и ясли - мрази и подлецы. Вместо того, чтобы выполнять наказы избирателей, подло предали их и пошли на поводу едристов кремлёвских.
НУ И ПОЗОРИЩЕ,,ДЯДЯ ЖОРА,,А ЗА ИСАКИЙ СПАСИБО
А вот мне интересно..Вот меня минусуют,а у кого дети в садик ходят сколько они платят?700р?А поборы и прочее и сколько по факту,а?
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16:46, 30 января
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