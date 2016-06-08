Депутаты ЗакСа Петербурга вдвое подняли плату за детские сады

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«Депутаты ЗакСа Петербурга вдвое подняли плату за детские сады»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 08.02 17:19 [ + 20 – ]

За увеличение платы в дет.садиках в 2 раза, проголосовали 35 кризисных и едрисьих депутатов. Потом эти депутаты пустят "крокодилову" слезу и враз "озаботятся. о подрастающем поколение. Надо бы принять закон, чтобы детям жилось хорошо в нашей путинской раше. Присмотреть за родителями, чтобы не не обижали своих чад. Штрафовать их, привлекать к уголовной отвественности. Пусть весь мир видит, как мы заботимся о детях!

Историк 08.02 17:26 [ + 14 – ]

Приведите хоть один пример закона принятый ЗАКСом за последние годы, облегчающий жизнь горожан.

НЕСТОР 08.02 17:40 [ + 17 – ]

Что б вы все передохли, депутаты сраные.

koschke 08.02 17:46 [ + 14 – ]

Это наверное программа поддержки молодых семей?

смерч 08.02 18:02 [ + -4 – ]

А чего все кричат?Можно сказать они по факту платят меньше..

Матва-Полтос 08.02 19:05 [ + 9 – ]

Это не избранники..Кто этих уродов избирал? Как и Полтоса-жлоба "избрали?

graail2 08.02 19:49 [ + 3 – ]

Интересно, а депутаты что либо слышали про зарплаты избирателей.

Sёмыч 08.02 20:14 [ + 8 – ]

Те педродепутаты, что увеличили плату за детские садики и ясли - мрази и подлецы. Вместо того, чтобы выполнять наказы избирателей, подло предали их и пошли на поводу едристов кремлёвских.

Дима Савичев 08.02 22:17 [ + 1 – ]

НУ И ПОЗОРИЩЕ,,ДЯДЯ ЖОРА,,А ЗА ИСАКИЙ СПАСИБО

смерч 08.02 22:31 [ + 0 – ]

А вот мне интересно..Вот меня минусуют,а у кого дети в садик ходят сколько они платят?700р?А поборы и прочее и сколько по факту,а?