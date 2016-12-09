Петербургским депутатам запретили встречаться с избирателями без согласования со Смольным

Документ вступит в силу спустя 10 дней после его подписания губернатором.

Обсуждение темы:

«Петербургским депутатам запретили встречаться с избирателями без согласования со Смольным»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 08.02 16:28 [ + 19 – ]

Как это назвать? Путинская дерьмо-кратия, скудоумная и убогая? Просто слов нет! Вот она вся власть кризисная и казнокрадская - показала своё истинное лицо!

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 08.02 16:35 [ + 18 – ]

Если кому то интересно при чём тут е-дрисье правительство путинское? Так как царь-сатрап скажет, так и холопы (ЗакС) пляшут и шутовскими бубенчиками звенят, своими едрисьими!

Историк 08.02 17:27 [ + 9 – ]

Каким образом исполнительная власть регулирует работу законодательной?!

НЕСТОР 08.02 17:43 [ + 8 – ]

А какать можно без Смольного?

koschke 08.02 17:50 [ + 5 – ]

Ну и правильно, кому нужны эти депутаты. Разогнать к чёртовой матери всю эту кормушку.

Джон Сильвер 08.02 18:38 [ + 7 – ]

38 депутатов - 38 задротов!

смерч 08.02 19:08 [ + 9 – ]

Интересно одно..Почему менты вписались,им больше нечем заняться?Толпы мигрантов,воровство,насилие,грабёж а этих волнует люди которые вышли в знак протеста и не нарушая ничего делают всё что бы к ним прислушалась глухая,слепая власть которая только и умеет как считать ,делить и вычитать.Я в ауе от страны

graail2 08.02 19:48 [ + 1 – ]

Ну и для чего тогда вообще этот ЗАКС.Да полковник видно скучает по армии...............

Sёмыч 08.02 20:08 [ + 8 – ]

Интересно, как закукарекают едристы ЗакСовские? Когда у народа терпение лопнет и всех их погонят дрекольем?

Ленинградец1967 08.02 23:46 [ + 2 – ]

Ссыт путана народного гнева!!!!!!Это,как вообще может в голову придти.Да пусть эти депутаты не далекие люди и заботятся о себе и своей семье,а не о гражданах.Но вот так открыто говорить это.....Да это новый веток затыкания всем ртов.боятся они уроды своего народа!!!!И это даже радует!Значит мы все же не совсем молчаливое стадо.

capa 09.02 00:11 [ + 0 – ]

вот уроды, гнать их надо к черту!!

dodger 09.02 00:24 [ + 1 – ]

Бред! Никто не может запретить всенародно избранному депутату встречатся с избирателями. А тем более не может запретить власть исполнительная, которую никто не выбирал

dodger 09.02 00:24 [ + 0 – ]

Бред! Никто не может запретить всенародно избранному депутату встречатся с избирателями. А тем более не может запретить власть исполнительная, которую никто не выбирал