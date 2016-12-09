Петербургским депутатам запретили встречаться с избирателями без согласования со Смольным
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Общество
Как это назвать? Путинская дерьмо-кратия, скудоумная и убогая? Просто слов нет! Вот она вся власть кризисная и казнокрадская - показала своё истинное лицо!
Если кому то интересно при чём тут е-дрисье правительство путинское? Так как царь-сатрап скажет, так и холопы (ЗакС) пляшут и шутовскими бубенчиками звенят, своими едрисьими!
Каким образом исполнительная власть регулирует работу законодательной?!
Ну и правильно, кому нужны эти депутаты. Разогнать к чёртовой матери всю эту кормушку.
Интересно одно..Почему менты вписались,им больше нечем заняться?Толпы мигрантов,воровство,насилие,грабёж а этих волнует люди которые вышли в знак протеста и не нарушая ничего делают всё что бы к ним прислушалась глухая,слепая власть которая только и умеет как считать ,делить и вычитать.Я в ауе от страны
Ну и для чего тогда вообще этот ЗАКС.Да полковник видно скучает по армии...............
Интересно, как закукарекают едристы ЗакСовские? Когда у народа терпение лопнет и всех их погонят дрекольем?
тьфу..противно
Ссыт путана народного гнева!!!!!!Это,как вообще может в голову придти.Да пусть эти депутаты не далекие люди и заботятся о себе и своей семье,а не о гражданах.Но вот так открыто говорить это.....Да это новый веток затыкания всем ртов.боятся они уроды своего народа!!!!И это даже радует!Значит мы все же не совсем молчаливое стадо.
Бред! Никто не может запретить всенародно избранному депутату встречатся с избирателями. А тем более не может запретить власть исполнительная, которую никто не выбирал
Бред! Никто не может запретить всенародно избранному депутату встречатся с избирателями. А тем более не может запретить власть исполнительная, которую никто не выбирал
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16:46, 30 января
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