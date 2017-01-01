На Пограничника Гарькавого пьяный мужчина во время ссоры зарезал своего знакомого

Подозреваемый задержан.

Подозреваемый задержан.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла вечером 7 февраля в квартире одного из домов по улице Пограничника Гарькавого.



42-летний мужчина, находясь "под мухой", на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес своему 39-летнему оппоненту несколько ударов ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убйиство". "В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что Сотрудники правоохранительных органов Красносельского района Петербурга задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла вечером 7 февраля в квартире одного из домов по улице Пограничника Гарькавого.42-летний мужчина, находясь "под мухой", на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес своему 39-летнему оппоненту несколько ударов ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убйиство". "В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Тихвине во время пьяной ссоры мужчина зарезал своего собутыльника.







Обсуждение темы: «На Пограничника Гарькавого пьяный мужчина во время ссоры зарезал своего знакомого» Тоскливый Дятел Терпило 08.02 17:47 [ + -5 – ]

Следует писать "на почве вражды и безумной ненависти", иначе трудно найти объяснение такому дикому поступку. Из-за неприязненных отношений можно просто врезать в морду.

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