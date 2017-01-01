В Петербурге арестовали мужчину, который в пьяном безобразии до смерти избил свою супругу

Трагедия произошла в сентябре прошлого года на Петроградке.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге арестовали мужчину, который в пьяном безобразии до смерти избил свою супругу»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 08.02 16:18 [ + 12 – ]

Как такого урода можно назвать мужчиной? Не нравится женщина (жена) - разведись!

НЕСТОР 08.02 17:47 [ + 6 – ]

7Сентября 2016года? Этот ублюдок минимум 6 месяцев должен париться на нарах. Что эа .баная страна?

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 17:50 [ + -5 – ]

В коммуналке любой озвереет. Нужно учесть это как смягчающее обстоятельство.