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«Пожар в отделе полиции тушили на Васильевском острове (фото)»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 08.02 15:57 [ + 10 – ]

Полицаи, как всегда налакались, как поросята и по пьянке , окурками, подожгли свою родную хату. А что ещё может быть? Придумают, шаблонную причину, мол электропроводка замкнула. Но люди то знают какая электропроводка!