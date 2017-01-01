В центре Петербурга автомобиль правительства Ленобласти промчался на "красный", едва не устроив ДТП

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«В центре Петербурга автомобиль правительства Ленобласти промчался на "красный", едва не устроив ДТП»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 08.02 18:04 [ + 11 – ]

Наше е-дрисье правительство думаете умеет правильно ездить, соблюдая ПДД? Они умеют лишь, кризис в стране наводить, да народ на всём грабить! Начиная с тарифов ЖКХ и и заканчивая всякими ненужными налогами! Ещё постоянно повышать цены в магазинах и аптеках! И, ещё денно и нощно расстаскивать народный бюджет!

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 19:01 [ + -4 – ]

Надо оборудовать правительственные машины сиренами и мигалками. Пусть ездят где угодно, все должны останавливаться и уступать им дорогу.

Матва-Полтос 08.02 19:03 [ + 7 – ]

Ну,едорастия..Самая сволочная партия,точнее,шарага..Во главе с убогим Айфоном..

Sёмыч 08.02 19:57 [ + 6 – ]

Тоскливый Дятел как бы тебя эта машина не сбила? Когда бьёшь поклоны, отходи на обочину убогий!