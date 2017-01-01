«В центре Петербурга автомобиль правительства Ленобласти промчался на "красный", едва не устроив ДТП»

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Общество
Наше е-дрисье правительство думаете умеет правильно ездить, соблюдая ПДД? Они умеют лишь, кризис в стране наводить, да народ на всём грабить! Начиная с тарифов ЖКХ и и заканчивая всякими ненужными налогами! Ещё постоянно повышать цены в магазинах и аптеках! И, ещё денно и нощно расстаскивать народный бюджет!
Надо оборудовать правительственные машины сиренами и мигалками. Пусть ездят где угодно, все должны останавливаться и уступать им дорогу.
Ну,едорастия..Самая сволочная партия,точнее,шарага..Во главе с убогим Айфоном..
Тоскливый Дятел как бы тебя эта машина не сбила? Когда бьёшь поклоны, отходи на обочину убогий!
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16:46, 30 января
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