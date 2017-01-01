Две женщины пострадали в массовом ДТП со скорой помощью на ЗСД (фото)

Участниками аварии стали семь машин.

Участниками аварии стали семь машин.





Фото: "Вконтакте"



По данным ведомства, около 11 часов 8 февраля на 21-м километре ЗСД, на съезде, столкнулись семь машин, в том числе карета скорой помощи). Очевидцы отмечали, что дорога на участке была скользкой.





Фото: "Вконтакте"



В результате аварии пострадали две женщины, они получили травмы средней степени тяжести.



По факту ДТП ведется проверка.





Фото: "Вконтакте"



Напомним,

В массовой аварии с участием автомобиля скорой помощи на ЗСД в Приморском районе есть пострадавшие, сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на управление ГИБДД по городу и области.Фото:По данным ведомства, около 11 часов 8 февраля на 21-м километре ЗСД, на съезде, столкнулись семь машин, в том числе карета скорой помощи). Очевидцы отмечали, что дорога на участке была скользкой.Фото:В результате аварии пострадали две женщины, они получили травмы средней степени тяжести.По факту ДТП ведется проверка.Фото:Напомним, это вторая авария на скорой за сегодня, причём обе случились в районе Богатырского проспекта.









Обсуждение темы: «Две женщины пострадали в массовом ДТП со скорой помощью на ЗСД (фото)» скaльпель 08.02 15:25 [ + -2 – ]

ТХ опять отличились по полной махоня 08.02 20:44 [ + 0 – ]

Дорога скользкая, права купленные.

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