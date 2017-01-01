Пьяный водитель, зажавший руку полицейскому на областной трассе, стал фигурантом сразу двух уголовных дел

Обсуждение темы:

«Пьяный водитель, зажавший руку полицейскому на областной трассе, стал фигурантом сразу двух уголовных дел»

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 18:59 [ + -4 – ]

Сгноить его за сопротивление представителю власти

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 08.02 19:09 [ + 7 – ]

Не ты ли Тоскивый АКSМ 3,14d...Дятел недавно жаловался, что тебе полиция все почки отбила! Сейчас вновь за них?

НЕСТОР 08.02 19:45 [ + 6 – ]

А дятлу палку от швабры в жопу,как полицейские в Казани делали.

Sёмыч 08.02 19:52 [ + 5 – ]

Дятел Терпило, АКSМ 314др.., так тебя ешё и черенком швабры наказали в полиции? А ты всё перед ними на полусогнутых ходишь! Ну ты и Терпило!