Мужчина, в пьяном угаре убивший собутыльника, ближайшие 7 лет проведет в колонии
19:22, 8 февраля
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За увеличение платы в дет.садиках в 2 раза, проголосовали 35 кризисных и едрисьих депутатов. Потом эти депутаты пустят "крокодилову" слезу и враз "озаботятся. о подрастающем поколение. Надо бы принять закон, чтобы детям жилось хорошо в нашей путинской раш... в «Депутаты ЗакСа Петербурга вдвое подняли плату за детские сады»
Как это назвать? Путинская дерьмо-кратия, скудоумная и убогая? Просто слов нет! Вот она вся власть кризисная и казнокрадская - показала своё истинное лицо! в «Петербургским депутатам запретили встречаться с избирателями без согласования со Смольным»
Если кому то интересно при чём тут е-дрисье правительство путинское? Так как царь-сатрап скажет, так и холопы (ЗакС) пляшут и шутовскими бубенчиками звенят, своими едрисьими! в «Петербургским депутатам запретили встречаться с избирателями без согласования со Смольным»
Что б вы все передохли, депутаты сраные. в «Депутаты ЗакСа Петербурга вдвое подняли плату за детские сады»
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