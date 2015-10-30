Полиция задержала мужчину, который сделал фальшивые купюры и спокойно положил их в банкомат

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«Полиция задержала мужчину, который сделал фальшивые купюры и спокойно положил их в банкомат»

скальпель оскопил АКSМ,дятла 08.02 13:58 [ + 12 – ]

И, снова скажу "Не у едрисни ли казнокрадской и лживой сей мужчина научился? Путинская ПЖиВ, также, подделала голоса избирателей! (Яндекс, десятки тысяч видео вброса бюллетеней за себя лживых едристов) и также тащат из бюджета народного средства"

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 14:37 [ + 1 – ]

Молодец. Доказал, что устройство самообслуживания не застраховано от приема поддельных купюр. Объявить ему благодарность и выдать премию 20 тысяч подлинными деньгами. А производителя устройств оштрафовать на 20 миллионов за некачественное оборудование и заставить заменить.

Всезнайка 08.02 15:24 [ + 4 – ]

Ого,какой художник )))Его бы умение и в нужное не криминальное русло...Интересно,а за сколько времени он нарисовал 20 туалетных бумажек ?)))

Историк 08.02 15:31 [ + 9 – ]

Не оскудела земля русская талантами!

скaльпель 08.02 15:34 [ + -4 – ]

респект и уважение