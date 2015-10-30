Полиция задержала мужчину, который сделал фальшивые купюры и спокойно положил их в банкомат
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Общество
И, снова скажу "Не у едрисни ли казнокрадской и лживой сей мужчина научился? Путинская ПЖиВ, также, подделала голоса избирателей! (Яндекс, десятки тысяч видео вброса бюллетеней за себя лживых едристов) и также тащат из бюджета народного средства"
Молодец. Доказал, что устройство самообслуживания не застраховано от приема поддельных купюр. Объявить ему благодарность и выдать премию 20 тысяч подлинными деньгами. А производителя устройств оштрафовать на 20 миллионов за некачественное оборудование и заставить заменить.
Ого,какой художник )))Его бы умение и в нужное не криминальное русло...Интересно,а за сколько времени он нарисовал 20 туалетных бумажек ?)))
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16:46, 30 января
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