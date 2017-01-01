На Бабушкина двое мужчин взломали аппарат с призами и скрылись с добычей на такси

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«На Бабушкина двое мужчин взломали аппарат с призами и скрылись с добычей на такси»

скальпель оскопил АКSМ,дятла 08.02 13:51 [ + 11 – ]

У кого научились? Не у едрисни ли казнокрадской?