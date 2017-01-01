Мигрант по ошибке выпил растворитель вместо водки на стройке в Петербурге

Обсуждение темы:

«Мигрант по ошибке выпил растворитель вместо водки на стройке в Петербурге»

Всезнайка 08.02 13:08 [ + 9 – ]

Чернопопая алкашня...

Матва-Полтос 08.02 13:12 [ + 15 – ]

И спасать не надо..Мало того,что эти тараканы засрали город благодаря нелигитимному ЖЛОБУ-ПОЛТОСУ,так они ещё и пьют,что бы потом было больше криминала..ПОЛТОСА и эту черноту убрать под корень..

скальпель оскопил АКSМ,дятла 08.02 13:13 [ + 16 – ]

Надо было больше выпить растворителя. Чтобы ноги задёргались сперва, а потом и копыта отбросились!

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 13:31 [ + -10 – ]

Этот инцидент является следствием пренебрежительного отношения к нуждам мигрантов. Вместо того, чтобы объяснить человеку разницу между растворителем и водкой, окружающие со злорадством смотрели на его муки. Только благодаря крепкому организму и искусству медперсонала мигрант остался жить и, как надеюсь, вскоре приступит к своим обязанностям.

махоня 08.02 13:50 [ + 5 – ]

Круто в 13.20 они уже водку хотят пить.

Теперь надо в России запретить растворители как запретили незамерзайку и боярышник.

Андрей Румянцев 08.02 13:53 [ + 5 – ]

В этой новости все прекрасно)

скaльпель 08.02 14:05 [ + -9 – ]

Скорая приехала быстро. Есть надежда что вылечат.

AКSМ 3,14d@r 08.02 14:12 [ + -7 – ]

08.02 14:05 бабадед захария согласна, с тобой. Надо узнать куда его увезли и что ему передать и принести?

НЕСТОР 08.02 14:16 [ + 12 – ]

Принесите ему боярышника и незамерзайки.

koschke 08.02 14:18 [ + 9 – ]

Он не ошибся, просто мало выпил

арнольд питерский 08.02 15:02 [ + 13 – ]

Молодец! Еще бы своих сородичей угостил бы

скaльпель 08.02 15:28 [ + -7 – ]

любимая тема местной гопоты

Историк 08.02 15:33 [ + 10 – ]

Вера запрещает алкоголь, а растворитель можно?!

Hиф-Hиф 08.02 16:52 [ + 6 – ]

Не, я не понял! У нас нынче борьба с непропускателями скорых помощей, стекломоем и боярышником, а пьют растворитель.

Правоохранительные органы! Все на борьбу с растворителем!

Milord 08.02 16:54 [ + 4 – ]

Ведь говорил же ему Магомет: "Не пей водку-это не халяль".

Нивви Хуп 08.02 19:07 [ + 8 – ]

Мигрант!!! Бухнул литра три растворяхи сам - настоятельно рекомендуй бухнуть столько же ещё тысяче своих сородичей!!! А каждый из них пусть рекоменднёт ещё тысяче!!!! Так держать!!!!

Sёмыч 08.02 20:54 [ + 6 – ]

лже-скальпель, имя забыла своё АКSМ-Меланья 3,14д.... Как бы тебе умишка то приобрести? пряжка поможет. Не тоскуй так сильно!

Sёмыч 08.02 21:05 [ + 6 – ]

Как можно по ошибке растворитель выпить, вместо водки? Слепой мигрант аульный, что ли? Стоит лишь этикетку прочитать.