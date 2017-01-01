Мигрант по ошибке выпил растворитель вместо водки на стройке в Петербурге
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти постельный пожар из-за непотушенной сигареты убил 61-летнего алкоголика
- Мужчина, в пьяном угаре убивший собутыльника, ближайшие 7 лет проведет в колонии
- Открытие в лечении варикоза
- Во Всеволожске у топ-менеджера строительной компании угнали Toyota Land Cruise стоимостью более 4 млн рублей
- Пьяный водитель, зажавший руку полицейскому на областной трассе, стал фигурантом сразу двух уголовных дел
- В центре Петербурга автомобиль правительства Ленобласти промчался на "красный", едва не устроив ДТП
- Свидетели ДТП на Пискаревском, в результате которого груз лука оказался на асфальте, бросились "спасать" овощи (фото)
- На Пограничника Гарькавого пьяный мужчина во время ссоры зарезал своего знакомого
- Дорожники заплатят 300 тысяч петербуржцу, сломавшему ногу из-за гололеда
- Полиция устроила погоню за пьяным угонщиком на Ропшинском шоссе
- Депутаты ЗакСа Петербурга вдвое подняли плату за детские сады
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
И спасать не надо..Мало того,что эти тараканы засрали город благодаря нелигитимному ЖЛОБУ-ПОЛТОСУ,так они ещё и пьют,что бы потом было больше криминала..ПОЛТОСА и эту черноту убрать под корень..
Надо было больше выпить растворителя. Чтобы ноги задёргались сперва, а потом и копыта отбросились!
Этот инцидент является следствием пренебрежительного отношения к нуждам мигрантов. Вместо того, чтобы объяснить человеку разницу между растворителем и водкой, окружающие со злорадством смотрели на его муки. Только благодаря крепкому организму и искусству медперсонала мигрант остался жить и, как надеюсь, вскоре приступит к своим обязанностям.
Круто в 13.20 они уже водку хотят пить.
Теперь надо в России запретить растворители как запретили незамерзайку и боярышник.
В этой новости все прекрасно)
08.02 14:05 бабадед захария согласна, с тобой. Надо узнать куда его увезли и что ему передать и принести?
Не, я не понял! У нас нынче борьба с непропускателями скорых помощей, стекломоем и боярышником, а пьют растворитель.
Правоохранительные органы! Все на борьбу с растворителем!
Мигрант!!! Бухнул литра три растворяхи сам - настоятельно рекомендуй бухнуть столько же ещё тысяче своих сородичей!!! А каждый из них пусть рекоменднёт ещё тысяче!!!! Так держать!!!!
лже-скальпель, имя забыла своё АКSМ-Меланья 3,14д.... Как бы тебе умишка то приобрести? пряжка поможет. Не тоскуй так сильно!
Как можно по ошибке растворитель выпить, вместо водки? Слепой мигрант аульный, что ли? Стоит лишь этикетку прочитать.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
16:46, 30 января
на новости