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«Воры в медицинских масках пытались вскрыть банкомат в Сбербанке на севере Петербурга»

скальпель оскопил АКSМ,дятла 08.02 13:05 [ + 9 – ]

А, путинская едрисня до того обнаглела, что грабят казну, даже не прячась и масок не надевая!