Троица в масках избила и ограбила пожилую пару в квартире на Замшиной

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«Троица в масках избила и ограбила пожилую пару в квартире на Замшиной»

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 12:11 [ + -9 – ]

В каком же состоянии нужно доставить в больницу, чтобы оставили на стационарное лечение.

Анжей Стамбулянский 08.02 12:19 [ + 10 – ]

Опять пишут "Замшиной улице". Нет такой улицы в Питере, модераторы хреновы, есть улица Замшина!

скальпель оскопил АКSМ,дятла 08.02 12:28 [ + 12 – ]

Тебя бы Тоскливого Дятла Терпилу АКSМ нужно доставить в больницу на лечение! А лучше бы на пряжку или в скворечнк! Чтобы осознал кто ты? Лже-скальпель, АКSМ пид...., захарьевна или олька? Чтобы умишка тебе вставили во врата задние, ум навострили! Почему таких троллей не банят из за спамов в газете?

скaльпель 08.02 15:31 [ + -9 – ]

для очередного тупого:

В «Грамматическом словаре русского языка»1, утвержденном Приказом Минобрнауки от 8 июня 2009 г. № 195 в качестве справочника, содержащего нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, указано, что склонение данного типа краткого прилагательного женского рода осуществляется по типу <мс 1а>. См. таблицу:



именит. падеж



замшина



род, дат., предл. падеж



замшиной



вин. падеж



замшину



творит. падеж



замшиной / замшиною (устар.)



Из этого следует, что когда говорят "Жить на Замшиной улице", " Найти на карте Замшину улицу", "Идти Замшиной улицей" - говорят правильно.

Пишичитай 08.02 16:30 [ + 5 – ]

очередному идиоту с псевдословарём: улица Замшина была, есть и будет. Нет, дебил, такого слова "замшина", а был человек (врач) по фамилии Замшин.

flabbergasted 08.02 18:29 [ + 0 – ]

Жаль, что лишь у подавляющего меньшинства мозг работает достаточно для того, чтобы понять, что женский род тут возникает не из-за пола врача, а из-за принадлежности слова "улица" к женскому роду. Большинству тямы не хватает подставить вместо "улица", допустим, "проспект", чтобы увидеть, как женский род в названии тут же исчезает - "Замшин проспект". Есть в Санкт-Петербурге Апраксин переулок, а была бы улица, разве она бы называлась улица Апраксина? Нет. Называлась бы она Апраксина улица. "Нет, дебилы, такого слова "апраксина", а был человек по фамилии Апраксин" - скажет нам какой-нибудь Рисуйстирай во главе воинствующей толпы "перетбуржцев в пятом поколении, которые всегда говорили улица Замшина кокококоо".

Анжей Стамбулянский 08.02 19:01 [ + 2 – ]

Для сверх тупого скальпеля :Друзья, тогда давайте ул. Ленина называть Лениной ул., пр. Гагарина - Гагариным проспектом, библиотеку Ельцина - Ельциной библиотекой. Она всегда была улицей Замшина и никогда не была Замшиной. И не надо читать ответы всяких городских комитетов. В этих комитетах сидят вчерашние школьники и студенты, которые учились на тройки. Не надо молиться на их умственные испражнения. Поверьте, в СПБГУ тоже хватает придурков.

flabbergasted 08.02 21:38 [ + 0 – ]

А почему вы, господа протестующие против официального названия улицы, к примеру, Тучков мост не зовете мостом Тучкова, а Елагин остров - островом Елагина? Вот жирный пример. Перекопская улица получила свое нынешнее название в середине прошлого века, до этого она называлась иначе - Сутугина улица. Не улица Сутугина, понимаете ли, а именно Сутугина улица, название получила по Сутугиной даче (даче купца Сутугина, что-то напоминает, да?) и звалась она так с конца XIX века, то есть не вчерашние школьники ей название присвоили. Та же ситуация, что с Замшиной улицей, только никто не кричит почему-то - наверное, потому, что дела давно минувших дней. Поскребите чуть-чуть историю названий улиц родного города, там подобных примеров достаточно.