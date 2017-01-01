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Фура с тысячей коробок бананов пропала по дороге из Петербурга в Подмосковье

11:39, 8 февраля
Тэги: угоны, авто, продукты, москва, порты, кража
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Тэги: угоны, авто, продукты, москва, порты, кража
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Общество
Обсуждение темы:
«Фура с тысячей коробок бананов пропала по дороге из Петербурга в Подмосковье»
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Тоскливый Дятел Терпило 08.02 12:09 [ + -6 ]

Ищите в зоопарке. Обезьяны там будут очень довольны.

Всезнайка 08.02 13:03 [ + 2 ]

Обезьяны скоммуниздили ))) Только не которые в зоопарке,а которых полгорода...

НЕСТОР 08.02 13:24 [ + 3 ]

Ищите у черножопых.

Ленинградец1967 08.02 15:44 [ + 3 ]

по ходу там не только бананы

Всего комментариев - 4

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