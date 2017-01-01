Фура с тысячей коробок бананов пропала по дороге из Петербурга в Подмосковье

Водитель на связь не выходит.

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Обсуждение темы:

«Фура с тысячей коробок бананов пропала по дороге из Петербурга в Подмосковье»

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 12:09 [ + -6 – ]

Ищите в зоопарке. Обезьяны там будут очень довольны.

Всезнайка 08.02 13:03 [ + 2 – ]

Обезьяны скоммуниздили ))) Только не которые в зоопарке,а которых полгорода...

НЕСТОР 08.02 13:24 [ + 3 – ]

Ищите у черножопых.