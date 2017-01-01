Полиция задержала налетчика, ограбившего магазин интимных товаров на Энгельса
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Общество
Интересно, какие именно товары его могли заинтересовать и с какой целью?
Прально ограбили. Всё нам в хозяйстве с дятлом сгодится. Деньги надо беречь.
латентному единороссу захотелось подлинных чувств от народа. в виде резинового члена в *опу.
арнольд питерский и монк-аль-ахри, 100% согласен с Вами! А, ольгинская АКSМ олька 3,14d..., тоскливый дятел не на шутку возбудилась! Видно ей люб сей товар!
Дятел, кончай пускать от зависти слюни до пола! Ты палец-то себе вставь в ж...пу волосатую погубже ... Может, и полегчает ... И на душе, и в кишечнике ...
Только облизать его потом как следует не забудь ... (Естественно, оставив на языке волосы с "сувенирами" оттуда ...).
Ничего, потом проветришь ...
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16:46, 30 января
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