Полиция задержала налетчика, ограбившего магазин интимных товаров на Энгельса

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«Полиция задержала налетчика, ограбившего магазин интимных товаров на Энгельса»

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 11:24 [ + -7 – ]

Интересно, какие именно товары его могли заинтересовать и с какой целью?

скaльпель 08.02 11:45 [ + -9 – ]

дед колись

AКSМ 3,14d@r 08.02 11:51 [ + -8 – ]

Прально ограбили. Всё нам в хозяйстве с дятлом сгодится. Деньги надо беречь.

НЕСТОР 08.02 14:17 [ + 3 – ]

У него йух сломался?

арнольд питерский 08.02 15:12 [ + 10 – ]

У ольгинских пид.расов это больная вон как пукан разрывает

монк-аль-ахри 08.02 16:10 [ + 6 – ]

латентному единороссу захотелось подлинных чувств от народа. в виде резинового члена в *опу.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 08.02 17:39 [ + 11 – ]

арнольд питерский и монк-аль-ахри, 100% согласен с Вами! А, ольгинская АКSМ олька 3,14d..., тоскливый дятел не на шутку возбудилась! Видно ей люб сей товар!