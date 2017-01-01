Петербуржец разбился при падении из окна квартиры сестры на Мебельной

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«Петербуржец разбился при падении из окна квартиры сестры на Мебельной»

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 11:19 [ + -5 – ]

Хотелось бы уточнить, у погибшего было свое жилье или он просил приюта у сестры? Возможно, отказ его огорчил и он с отчаяния выпрыгнул.