Юного азиата нашли повешенным на ферме в Ленобласти
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти постельный пожар из-за непотушенной сигареты убил 61-летнего алкоголика
- Мужчина, в пьяном угаре убивший собутыльника, ближайшие 7 лет проведет в колонии
- Открытие в лечении варикоза
- Во Всеволожске у топ-менеджера строительной компании угнали Toyota Land Cruise стоимостью более 4 млн рублей
- Пьяный водитель, зажавший руку полицейскому на областной трассе, стал фигурантом сразу двух уголовных дел
- В центре Петербурга автомобиль правительства Ленобласти промчался на "красный", едва не устроив ДТП
- Свидетели ДТП на Пискаревском, в результате которого груз лука оказался на асфальте, бросились "спасать" овощи (фото)
- На Пограничника Гарькавого пьяный мужчина во время ссоры зарезал своего знакомого
- Дорожники заплатят 300 тысяч петербуржцу, сломавшему ногу из-за гололеда
- Полиция устроила погоню за пьяным угонщиком на Ропшинском шоссе
- Депутаты ЗакСа Петербурга вдвое подняли плату за детские сады
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Именно батрака, точно выражено отношение к несчастному мигранту, который на заре своей жизни ушел из нее. Представляю, в каких условиях он проживал: на ферме, среди свиней, козлов и коров, в грязи и холоде. Конечно, он не выдержал и покончил с собой от тоски и безысходности.
Горе то какое! Молодой ишо совсем. Скорблю шибко я и мои друзья со мной горюют.
самоубился... от несчастной любви... наверное овечка на ферме ему отказала...
Нашш газетно-диванный АКSМ 3,14д..., сразу под тремя именами спел оду аульному и пролил слёзы по повешенному. Это наводит на размышления, что они были с ним в блзких отношениях? Иначе зачем лить скорбь по усопшему хачу из рода ишачных?
Йаяязь, понимаю, что овечка могла быть к нему равнодушна? Но скальпель-захария, АКSМ 3,14..., тоскливый дятел, могли бы азиата утешить?
среди свиней, козлов и коров, в грязи и холоде.
Прям как на своей родине.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
16:46, 30 января
на новости