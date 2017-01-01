Юного азиата нашли повешенным на ферме в Ленобласти

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«Юного азиата нашли повешенным на ферме в Ленобласти»

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 11:01 [ + -10 – ]

Именно батрака, точно выражено отношение к несчастному мигранту, который на заре своей жизни ушел из нее. Представляю, в каких условиях он проживал: на ферме, среди свиней, козлов и коров, в грязи и холоде. Конечно, он не выдержал и покончил с собой от тоски и безысходности.

AКSМ 3,14d@r 08.02 11:23 [ + -8 – ]

Горе то какое! Молодой ишо совсем. Скорблю шибко я и мои друзья со мной горюют.

Йаяязь 08.02 12:50 [ + 9 – ]

самоубился... от несчастной любви... наверное овечка на ферме ему отказала...

скальпель оскопил АКSМ,дятла 08.02 12:52 [ + 12 – ]

Нашш газетно-диванный АКSМ 3,14д..., сразу под тремя именами спел оду аульному и пролил слёзы по повешенному. Это наводит на размышления, что они были с ним в блзких отношениях? Иначе зачем лить скорбь по усопшему хачу из рода ишачных?

скальпель оскопил АКSМ,дятла 08.02 13:01 [ + 11 – ]

Йаяязь, понимаю, что овечка могла быть к нему равнодушна? Но скальпель-захария, АКSМ 3,14..., тоскливый дятел, могли бы азиата утешить?

НЕСТОР 08.02 13:30 [ + 6 – ]

Что б их все перевесили, а заодно дятла.

махоня 08.02 13:46 [ + -4 – ]

среди свиней, козлов и коров, в грязи и холоде.







Прям как на своей родине.

арнольд питерский 08.02 15:23 [ + 7 – ]

такие новости радуют