18-летний парень получил удар ножом в толкучке в вагоне петербургского метро

По словам потерпевшего, его мог пырнуть высокий мужчина европейской внешности.

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«18-летний парень получил удар ножом в толкучке в вагоне петербургского метро»

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 11:03 [ + -3 – ]

Необходимо каждый вагон метро оборудовать камерами видеонаблюдения.

кочегар вертолёта 08.02 11:37 [ + 5 – ]

Надо почаще останавливать мужчин на улицах и досматривать на наличие ножей и прочего оружия. Я серьёзно, т. к. слишком часто происходят подобные инциденты.

Роберт 08.02 12:27 [ + 9 – ]

Раньше было вышел с ножом в кармане на улицу получил три года колонии, если лезвие больше 5 см.

НЕСТОР 08.02 13:32 [ + 4 – ]

А я думаю,что его ударил ножом азиатской внешности ублюдок.