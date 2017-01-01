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«Один человек пострадал при взрыве на парковке завода Nokian Tyres в Ленобласти»

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 11:22 [ + 0 – ]

Не понимаю, он не мог что ли в ресторане поужинать по человечески. Или привык хомячить всю жизнь.