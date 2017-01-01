Обсуждение темы:

« Рабочего затянуло в станок на заводе в Понтонном: мужчина получил тяжелые травмы»

В помещении в шарфе???Казалось бы,что шарф вполне безобидная часть одежды,но увы...это не так..шарф опасен,особенно длинный...как в этом случае около станка,так и на эскалаторе в метро,в любой огромной давке запросто могут случайно придушить длинным шарфом,около конвейеров и т.д. и т.п.А вообще в помещении нужно снимать шарф- это часть верхней одежды.