Обсуждение темы:

«Катание на "ватрушках" закончилось для юной петербурженки реанимацией»

Тоскливая и терпиловская Предохраняешься всё? Ну ну напарница по труду и профессии. Нада бдеть и храниться.

Удивительно, что депутаты до сих пор не изъяли из магазинов все ватрушки, и не запретили их продажу и выпуск !

Это было бы своевременной, а главное, традиционной мерой !!!